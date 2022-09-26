В Украине планируют провести комплексную реконструкцию устаревшего жилья

После победы на Украине начнется комплексная реконструкция кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда. Соответствующий законопроект №6458 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении.

Как пояснила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, законопроект устанавливает порядок осуществления реконструкции устаревшего жилищного фонда.

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Как будет проводиться реконструкция

По словам Шуляк, реконструкция будет проводиться двумя способами:

с обязательным отселением владельцев,

без отселения жителей.

Также предполагается отселение из многоквартирного дома, признанного непригодным к проживанию. При этом владельцу жилья при реализации проектов выполнения программ комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) будет предоставляться равноценное жилье или денежная компенсация.

Снос эксплуатируемых многоквартирных домов с последующим строительством новых допускается исключительно в случае, если применить другие способы реконструкции невозможно. С инвестором (застройщиком) и органом местного самоуправления заключается договор о комплексной реконструкции,

– объяснила Шуляк.

Больше полномочий будут иметь сельские, поселковые и городские советы и их исполнительные органы.

Глава партии также отметила, что законопроект был разработан в прошлом году, однако из-за начала полномасштабной войны во время подготовки ко второму чтению в документе пришлось менять акценты. Теперь приоритет предоставят восстановлению жилья, разрушенного или поврежденного в результате боевых действий.

"После победы в Украине начнется процесс восстановления и восстановления общин. Мы позаботились о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, который в настоящее время из-за исчерпанного эксплуатационного ресурса является проблемным и некомфортным для жизни", – подчеркнула депутат.

Также Шуляк рассказала, что реконструкции будут подлежать не только многоквартирные дома, но и объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах подлежащего реконструкции квартала.