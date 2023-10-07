На что следует обращать внимание во время ремонта кухни: дизайнеры советуют, с чего начать

Планировка кухни является одной из самых интересных задач при ремонте. Но с таким количеством решений, которые нужно принять, этот процесс может показаться очень сложным. Дизайнеры решили помочь и назвали то, что следует учитывать в первую очередь и обязательно.

Ремонт вашей кухни можно сделать проще при условии правильной планировки. Эксперты по интерьеру назвали три главных вещи, о которых стоит подумать, независимо от того, обновляете ли вы небольшую кухню или работаете с более просторным помещением.

Обратите внимание Какую квартиру выбрать: плюсы и минусы жизни на высоких и низких этажах

Функциональность

"Вы любите готовить изысканные блюда на кухне или это просто место для быстрого непринужденного обеда? Важно понимать свой образ жизни и кулинарные повадки. Подумайте о рабочем процессе на кухне, убедившись, что плита, мойка и холодильник образуют удобный треугольник для эффективного приготовления пищи, если вам это нужно", – говорят специалисты.

То есть сначала нужно понять, что именно для вас означает "кухня", а затем отталкиваться от своих потребностей, делая ее функциональной. Это поможет вам не только определиться с планировкой, но и выбрать правильный тип освещения, места хранения, рабочего места и другое.

Эксперт Мария Снисарь советует: "Выбирайте технику, которая соответствует вашим кулинарным привычкам и стилю жизни. Энергоэффективные варианты не только экологичны, но и экономят средства в долгосрочной перспективе".

Эти размышления являются ключевыми, чтобы максимизировать функциональность вашей кухни.

Хранение

Для функциональной кухни важно правильное обустройство мест хранения вещей. Подумайте, где лучше поставить кухонные шкафы и разместить стеллажи. Представьте, где должны храниться кастрюли, сковородки и даже обычные специи.

"Подумайте творчески о решении скрытого хранения, чтобы ваша кухня была свободной от беспорядка. Инвестируйте в интеллектуальные организационные инструменты, такие как выдвижные урны для мусора, перегородки для ящиков и полки для специй, чтобы все было хорошо организовано и легко доступно", – советуют дизайнеры.

Стиль и эстетика

Не забывайте об эстетике вашей кухни. Эта комната, как и все остальные, должна отражать ваш личный стиль, сохраняя при этом единственность с остальным вашим домом. Рассмотрите цветовые схемы кухни, материалы и элементы дизайна.

"Вам нужно определиться со стилем, например, он может быть современный, традиционный, деревенский, фермерский или эклектичный. Вы также должны рассмотреть цветовую гамму, освещение, пол, заднюю панель, шкафы, столешницы, фурнитуру, светильники и аксессуары, которые будут дополнять выбранный вами стиль", – говорят специалисты.

Эксперты говорят, что лучше выбирать прочные и простые в уходе материалы. Ведь кухня является местом, где кому часто падает еда и разливается напиток. Если мебель очень щепетильная, то избавиться от пятна будет крайне трудно.

"Выбирайте прочные столешницы, такие как кварц или гранит, которые могут выдерживать температуру и царапины. Подобным образом подумайте о выборе половых материалов, устойчивых к пятнам и легких в чистке, таких как керамическая плитка или роскошные виниловые доски", – подсказывают дизайнеры.