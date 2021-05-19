Следует составить план и разобраться, на каких пунктах допускается экономия. Подробнее об этом рассказала дизайнер интерьера Виктория Велешина.
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Недорогие однокомнатные и двухкомнатные квартиры пользуются высоким спросом и являются самыми быстрыми инвестициями. Как же сделать так, чтобы квартира была привлекательной, а ремонт не дорогим и долговечным?
– отметила Велешина.
На чем можно сэкономить во время ремонта в квартире под аренду
- Отделка пола. Используйте ламинат. Он есть влаго- и водостойкий в разном ценовом диапазоне. Для мокрых зон следует подобрать хорошую плитку.
- Отделка потолка. Для финишного покрытия подойдет недорогая краска. Еще одним вариантом является натяжной матовый потолок.
- Отделка стен. Выберите бюджетную краску. Через время ее можно освежить.
- Сантехника. По словам дизайнера интерьера, лучше остановить выбор на самой бюджетной модели известного производителя.
Мебель должна быть максимально простой, с наименьшим количеством деталей, делений и различных раздвижных механизмов,
– уточнила Виктория Велешина.
Есть пункты, на которых не следует экономить при ремонте / Фото pinterest
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На чем экономить не стоит
- Строители. Этот пункт является одним из тех, на которых не рекомендуется экономить. Бригада должна качественно выполнять работу, иначе переделывать все обойдется дороже.
- Инженерные моменты. По словам Велешиной, водоснабжение, отопление, канализация, электрика – моменты, экономия на которых может привести к новому ремонту.
- На плитке в санузле и зоне кухни.
- На дизайн-проекте – это экономит время, деньги и нервы.