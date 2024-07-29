Это удивительно: как британский дизайнер превратил скучную спальню в роскошную комнату

Даниэл из Великобритании активно работает дизайнером и часто делится результатами своих работ в тик-токе. На этот раз он показал, как сделал косметический ремонт в старой спальне, добавив немного искусства.

Даниэл решил покрасить потолок и стены в спальне в синий цвет. Для акцента он решил добавить свои обои такого же оттенка, но со светлыми узорами.

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Теперь спальня просто роскошная

Интерьер дизайнер сделал, скорее всего, в максималистском стиле. Ведь в комнате много мебели и декора с различными узорами – с соответствующими рисунками даже постельное белье.

Сначала Даниэл взялся перекрашивать желтый потолок, а после него – зеленые и салатовые стены. Тогда он поклеил обои и покрыл сусальным золотом стену над камином. Далее дизайнер собственноручно нарисовал узоры на акцентной стене и сделал золотые звезды на потолке.

Потрясающее перевоплощение спальни: видео

Напоследок Даниэл показал, как украшал комнату декором в классическом стиле. Зеркало и картины с позолотой действительно сделали дизайн совершенным.

Что написали пользователи

Комментаторы по-разному отреагировали на результат. Спальня стала действительно роскошной, и, мол, не каждый сможет в ней жить.

"Как по мне, много всего. Хочется что-то убрать. Но все хорошо получилось", "Извините, я подниму свою челюсть с пола", "Это очень красиво, но известно, что голубой цвет мешает заснуть", – написали пользователи тиктока.

И некоторые пользователи были счастливы, что натолкнуться на это видео, ведь, как отметили, вокруг только минималистские интерьеры. "Что, даже не белые стены и бежевая мебель? Класс, очень круто получилось", – написала пользовательница.