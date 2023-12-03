Как сделать так, чтобы шторы выглядели дорого: три дизайнерских совета

Шторы будут иметь дорогой вид только тогда, если вы выберете их правильно. Необходимо учитывать многие факторы, включая цвет, материал, длину и тип.

Конечно, шторы необходимы для блокировки света и своего рода конфиденциальности, но они также должны выглядеть хорошо. Дизайнеры рассказали, на что следует обращать внимание при выборе, чтобы потом шторы стали элегантным украшением для вашей гостиной или спальни.

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Стильные детали

Лондонская дизайнер Кэтрин Дал советует использовать карнизы с крючками-кольцами. "Простая черная палка всегда выглядит классически и элегантно, и трудно отличить дорогу от недорогой", – отмечает Кэтрин.

Джен Даллас поддерживает и говорит, что "фурнитура имеет большое значение как хорошая акцентная деталь".

Черный карниз с крючками-кольцами / Фото Villa Nova

Идеальная длина

Шторы должны либо достигать пола, либо быть на один сантиметр выше, либо касаться пола так, чтобы быть изогнутыми. "Эффект луж гораздо лучше, чем когда шторы слишком короткие, поэтому всегда выбирайте большую длину, если сомневаетесь", – говорит дизайнер.

Многие дизайнеры также советуют вешать шторы так, чтобы они были выше и шире окна для ощущения величия.

Качественный материал

"Выбирайте натуральные волокна. Найти хорошую синтетику или смешанный тип может быть сложно, тогда как красивая хлопчатобумажная или льняная ткань намного доступнее и выглядит дороже", – говорит Кэтрин Дал.

Более тяжелые, толстые материалы, такие как бархат – идеальный вариант для штор в гостиную. Это создаст традиционный и роскошный вид.