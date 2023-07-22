Огромный особняк с подземным тоннелем: за сколько продали такую роскошь в Иллинойсе

Это настолько роскошный особняк, что достоин гостей президента. Его площадь составляет 1880 квадратных метров.

Особняк 1927 года в Олтоне, штат Иллинойс вмещает девять спален. По слухам, дом действительно посещали несколько президентов США и знаменитостей. Недавно его продали за 8,45 млн долларов.

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В доме есть подземный тоннель

Интерьер недавно обновляли, поэтому он очень хорош внутри. Во время ремонта в 2013 году обустроили подземный тоннель, соединяющий особняк с гостевым домом, а также полностью новый гараж на 11 автомобилей.



Тоннель, соединяющий главный дом с гостевым / Фото Realtor

В главном доме все семь спален имеют отдельную ванную. И внешний облик дома так же продуман, как и его интерьер.

Роскошное фойе / Фото Realtor

"Весь фасад дома сделан из местного миссисипского известняка. Территория имения безупречна с потрясающим видом на реки Миссисипи и Иллинойс почти со всех точек", - говорит деловой партнер Брауна Ник Стотлер.

На улице есть много места для отдыха под открытым небом. Здесь есть бассейн, кухня и несколько частных балконов.

Огромная территория, где можно отдыхать / Realtor

Дом расположен в историческом Олтоне – типичном речном городе с богатой историей. Есть две замечательные пристани всего через несколько минут вниз по дороге. Кроме того, это всего 15 минут от частной взлетно-посадочной полосы и 35 минут до международного аэропорта Ламберт.