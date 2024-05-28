Самый дорогой в штате: сколько стоит дом по рекордной цене в Висконсине

Особняк, известный как Aloha Lodge, расположенный в Линне, штат Висконсин. Его продают по такой высокой цене, что дом стал самым дорогим из всех на рынке.

Особняк построили еще в 1900-х годах, но более десяти лет назад его полностью обновили. Стоимость дома все равно заоблачная – 28 миллионов долларов.

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Что внутри самого дорогого особняка в штате

Роскошный дом площадью почти 1500 квадратных метров вмещает всего 10 спален и 13 ванных комнат. Интересно, что в прошлом году его продавали еще дороже – за 35 миллионов долларов, но покупателя не нашли, то цену пришлось снизить.

Этот дом на 99% новый по состоянию на 2011 год. Геотермальное отопление, отделка камина, витраж на входной двери. Даже колонны в задней части дома – они тоже новые,

– говорит агент по продажам.

Три отдельных жилых помещения на двух этажах, два лифта и 12 гаражных мест – это только несколько роскошных преимуществ дома. Помимо главных комнат, есть еще две гостиные с новой мебелью, просторная официальная столовая, кухня с видом на озеро и многие другие комнаты.

В доме есть полностью белые комнаты / Фото RealVision

Хотя дом датируется 1900-ми годами, он имел всего четырех владельцев, которые не жалели денег на обновление.

Агент по продаже говорит, что в этом районе у озера имеют дома богачи со Среднего Запада. Очевидно, их такая цена не слишком ошеломит.