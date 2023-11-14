Дом за 30 миллионов: посмотрите, как выглядит жилье за такую цену во Флориде

Особняк на набережной, известный как "Дом-лодка" в Палм-Бич, штат Флорида, нуждается в новом "капитане". Для любителей элегантного морского дизайна это станет просто идеальным жильем.

Особняк был построен еще в 1940 году, но он в идеальном состоянии. За время существования дома там жили только три или четыре владельца.

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Изысканный особняк с морским дизайном

Около трех лет назад особняк был полностью обновлен и расширен, сохранив ценные оригинальные детали. По площади он очень велик – 560 квадратных метров.

"Это очень стиль ар-деко, который редко можно встретить на острове. Многие старые дома такого типа уже давно снесли, но этот решили восстановить", – говорит агент по листингу.

Среди последних обновлений – окна и двери против урагана, лифт и деревянный пол, который разработан, чтобы "продолжить морскую тему" и напоминать интерьер лодки.

Многие узорные детали в интерьере / Фото Realtor

Расположение особняка невероятно, в конце концов виды из панорамных окон и террасы сами об этом говорят. Отдельного внимания заслуживает великолепный бассейн под открытым небом и красивый, ухоженный двор.

"Это дом с шестью спальнями и пятью ванными комнатами, поэтому комфортно поселится большая семья. В конце концов дом можно использовать как вторичное жилье или как место для отдыха", – говорит агент.