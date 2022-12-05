Российские оккупанты снесли уникальное модернистское здание в Крыму

Российские оккупанты снесли санаторий "Зорі України" в Крыму. Как отмечают специалисты, сооружение было признано шедевром архитектуры модернизма мирового уровня

Следуя принципам брутализма, здание было вписано в горный ландшафт южного побережья Крыма. Сейчас сооружение взорвали, чтобы освободить место под строительство, инициированное оккупационными властями.

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"Зорі України": что известно о санатории

Как отмечают в аккаунте Ukrainian Modernism, проект здания в поселении Кикинеиз (ныне Оползневое) был разработан архитекторами Валерием Жилкиным и Евсием Перченковым. Строительство санатория было завершено в 1986 году, тогда же он принял первых жителей.

Санаторий находился в наиболее южных широтах Крыма, у самого берега моря и в окружении гор. Следовательно, в этом месте сформировался особый микроклимат. Крымские горы, в частности, служили природной каменной стеной, создававшей барьер для холодных ветров. Благодаря этому курортный сезон в санатории длился с апреля по ноябрь.

Жилой комплекс санатория "Зорі України" состоял из 5 комфортабельных спальных корпусов, а также вмещал столовую, бар, конференц-зал. Все они соединялись между собой накрытыми переходами.



После незаконной аннексии украинского Крыма Россией имущество полуострова перешло в руки преступной власти государства-террориста. Сейчас в них незаконно находятся 200 санаториев на территории полуострова.

Путинская клика начала активно распродавать санатории в частные руки и передавать силовым структурам. И вот мы находим результаты этой деятельности. Уникальный комплекс сооружений российские оккупанты взорвали, чтобы освободить место под застройку,

– пишет Ukrainian Modernism.

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Администраторы инстаграм-аккаунта отмечают, что уважение к наследию, искусству и истории – это то, что отличает цивилизованного человека от российского оккупанта и призывают украинцев беречь исторические здания и монументы от сноса.