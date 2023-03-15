Как из сказки: этот розовый коттедж вызывает восхищение у всех, кто его видит

Милый коттедж с соломенной крышей расположен в крохотной деревне графства Сомерсет в Англии. Если вы хотите хоть на мгновение погрузиться в розовые мечты, то предлагаем взглянуть на этот домик.

В коттедже Magnolia есть два этажа. Его выставили на продажу более чем за 830 тысяч долларов.

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Какой домик внутри

Жилье вмещает четыре спальни, большую гостиную с камином из тесаного камня и плиточным полом и семейную ванную.

Оригинальная гостиная с камином / Фото JACKSON-STOPS.CO.UK

Кухня в коттедже хорошо оборудована. Здесь есть достаточное количество электроприборов. Из кухни можно попасть в сад. Обеды под открытым небом летом здесь будут идеальными.

Далее вы найдете спальню на первом этаже с французской дверью, ведущей на зеленую террасу. Затем – еще три спальни, размещающиеся вдоль лестничной площадки, и семейная ванная комната с современной мебелью.

Сад – настоящая изюминка недвижимости

Перед домом растет величественное дерево магнолии, смешанные травянистые бордюры, окружающие сады с газонами, несколько роз, азалий.

К собственности принадлежат семь разновидностей сада. Здесь растут яблоки, черника, черная смородина, малина и крыжовник.



В саду растет много цветов и плодовых деревьев. Фото JACKSON-STOPS.CO.UK