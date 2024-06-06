Самая дешевая каюта в одном из самых роскошных кораблей в мире: какая цена и что внутри

Тревел-репортер Бриттани Чанг искала корабль для своего четырехдневного круиза. Она решила забронировать самую дешевую каюту на одном из самых роскошных в мире кораблей Carnival Firenze.

Поскольку блогерша знала, что каюта крошечная и без окон, то ожидала попасть в темное и душное помещение. Однако, выяснилось, реальность лучше.

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Что надо найти о самой дешевой каюте на роскошном корабле

Хотя старая мебель и недостаток декора портили интерьер, функциональность и жилая площадь превзошли все ожидания.

Несмотря на все козыри интерьера, который больше напоминал больничную палату, чем гостиничный номер, я была приятно удивлена размерами каюты. Просторная ванная комната могла бы вместить семью из четырех человек, а в гостиной достаточно пространства, чтобы расстелить коврик для йоги,

- поделилась Бриттани.

Еще в каюте есть большой письменный стол, а в шкафу поместятся вещи даже двух человек. "Кроме того, в пол вмонтирован датчик, реагирующий на движение – необходимый атрибут для пространства, лишенного естественного освещения", – добавила тревел-репортерка.

Маленькая, но уютная каюта, где есть все необходимое / Фото Бриттани Чанг

В середине мая Бриттани заплатила за каюту 735 долларов, то есть это 90 долларов за ночь. По ее мнению, это приемлемая цена, поскольку эта каюта действительно комфортная.

Как тревел-репортер я ежегодно провожу несколько таких отпусков на море. Обычно меня поселяют в каютах с балконом – самой популярной категории кают, но на этот раз пришлось смириться с такими условиями. Если я, избалованный человек, смогла здесь жить, то и вы сможете,

– подытожила шутя Бриттани.

Кстати, в этом году самая дешевая внутренняя каюта для двоих на Carnival Firenze стоит от 360 долларов с человека.