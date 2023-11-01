Сколько стоит самая дешевая квартира в Киеве: вот самый бюджетный вариант

В Киеве сдают в аренду крошечную квартиру по очень низкой цене. Ее стоимость составляет всего 4 тысячи гривен в месяц, а это значит, что жилье является самым дешевым в столице.

Самая дешевая квартира находится в частном секторе в Бортничах. Стоимость аренды указана без оплаты за коммунальные услуги. Об этом сообщает 24 Канал после анализа рынка аренды жилья на платформе онлайн-объявлений OLX.

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Как выглядит самая дешевая квартира в Киеве

Дом действительно очень маленький, площадь составляет всего лишь 30 квадратных метров. На кухню приходится 8 "квадратов", хотя автор объявления говорит, что она оборудована в коридоре. Однако самая необходимая техника там есть.

"В коридоре-кухне: холодильник, кухонная мойка, газовая плита с вытяжкой, конвектор для кранов из горячей воды, стиральная машина, газовый конвектор для обогрева, кухонная мебель и насосная станция", – отмечено в объявлении.

Интерьер дома за 4 тысячи гривен в месяц / Фото OLX

В спальне есть две односпальные кровати, письменный стол, шкаф, газовый конвектор для обогрева и другое. Ванная также оборудована, хотя фото комнаты нет. По словам автора публикации, там есть душевая кабина, унитаз и умывальник.

Вся мебель в квартире довольно старая, однако еще в пригодном состоянии. Ремонт тоже там производили давно.

Тип жилья – гостинка, и она расположена на первом этаже. Недалеко находятся остановка транспорта, магазин, киоск, озеро и лес.