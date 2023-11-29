Какую квартиру можно арендовать в Ужгороде за 5 тысяч гривен: это самая дешевая цена

Самая дешевая квартира в Ужгороде для аренды стоит 5 тысяч гривен в месяц. Это крохотное однокомнатное жилье в жилом состоянии.

Несмотря на то, что месячная плата составляет всего 5 тысяч гривен, в других городах цены на самые дешевые квартиры ниже. К примеру, в Киеве и Львове есть предложения за 4000 – 4500 гривен. Об этом сообщает 24 Канал, проанализировав данные онлайн-объявлений на OLX.

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Как выглядит самая дешевая квартира в Ужгороде

Дом очень крошечный, площадью всего лишь 23 квадратных метра. На кухню приходится 5,5 "квадрата". На фото видно, что квартира в достаточно хорошем состоянии.

В комнате есть два спальных места, шкаф, стол с креслами, тумба и телевизор. На кухне есть тумбы с рабочими поверхностями, плита, холодильник и чайник. В самом плохом состоянии ванная комната – плитка на стенах и полу начинает облуживаться.

Жилье можно арендовать за 5 тысяч гривен / Фото OLX.

Квартира расположена на третьем этаже 5-этажного дома. О типе отопления автор объявления информации не указала. По всем деталям просит звонить по телефону.

Жилье расположено в районе ТЦ "Дастор". Стоимость аренды указана без учета платы за коммунальные услуги.