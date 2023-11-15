Сколько стоит самая дорогая квартира в Харькове: цена вас шокирует

В центре Харькова продают трехкомнатную квартиру, которая сейчас самая дорогая в городе. Ее стоимость составляет около 70 миллионов гривен.

Квартиру описывают как "шикарную и элитную", указывая, что это жилье премиумкласса в Клубном доме. Продажей апартаментов занимается местное агентство недвижимости, поэтому новый владелец или владелица должны будут оплатить еще определенный процент посредникам. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные из платформы онлайн-объявлений OLX.

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Самая дорогая квартира в Харькове

Квартира расположена на 2 этаже шестиэтажного дома. Она имеет площадь 100 квадратных метров, среди которых кухня занимает 46 "квадратов".

Формат квартиры: прихожая, кухня-студия, спальня с лоджией и выходом на уличный балкон, детская спальня, 2 санузла. Все делалось себе из дорогих и качественных материалов. Квартира полностью укомплектована техникой, продается с паркоместом на верхнем уровне, расположенном близко ко входу, и входит в стоимость квартиры,

– отмечает автор объявления.

Ремонт квартиры действительно хорош, однако цена очень высока. На фото видно, что кое-какую мебель новому владельцу или владелице нужно будет докупить. К слову, дизайн и качество материалов трудно оценить, потому что фотографии не четкие.

Квартира по цене около 70 миллионов гривен / Фото OLX

Отопление в квартире автономное. Преимуществом этого жилья является то, что оно расположено в доме на охраняемой закрытой территории.

"До центра города – 2 минуты, в парк Горького – 2 минуты, 5 минут до станции метро "Научная", – добавляет агент по недвижимости.

Точная стоимость этой квартиры составляет 1 848 990 долларов. Автор объявления указывает, что с реальным покупателем возможен торг.