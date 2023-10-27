"Для привередливого клиента": сколько стоит и как выглядит самая дорогая квартира во Львове

Самая дорогая квартира находится в центральной части города. Она стоит просто безумные деньги, так что в объявлении отмечают, что это "для привередливого клиента".

Если вы думаете, что увидите хоромы, очень ошибаетесь. Это ведь полностью современная обновленная квартира в старинном австрийском доме на проспекте Шевченко. Она стоит около 1 миллиона долларов, а если точнее, то 36,4 миллиона гривен. Об этом сообщает 24 канал, проанализировав объявления на платформе OLX.

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Во Львове это самая дорогая квартира

Эксклюзивная квартира расположена на последнем этаже 4-этажного дома, построенного в 1910 году по проекту известного архитектора Яна Шульца.

Общая жилая площадь дома составляет 160 квадратных метров, из них 35 "квадратов" приходится на кухню. В квартире есть три спальни, ванная комната, кухня с мощной и качественной техникой, большой просторный зал с двухметровым немецким камином и теплой стеной.

Интерьер по авторскому дизайн-проекту / Фото OLX.

"Квартира оборудована сплит-системой кондиционирования, подогревом пола, а также системой SmartHome. Видеонаблюдение, круглосуточная охрана", – отмечают в объявлении.

Среди бытовой техники есть плита с духовкой, микроволновка, холодильник, посудомоечная, стиральная машина и сушильная машина. На фото почти не видно мебели, однако в описании автор указывает, что она входит в стоимость.

"Дом – австрийский люкс, две квартиры на этаже. Этот дом с богатым неоготическим декором является одним из самых ярких образцов этого стиля во Львове", – описывают в объявлении.