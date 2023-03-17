"Самый дешевый" дом в Британии: что можно приобрести за 48 тысяч долларов

Этот дом в Северном Вельсе может стать одним из самых дешевых в Британии. Двухспальное жилье стоит всего лишь 48 800 долларов.

"Самый дешевый дом" Великобритании в живописном селе покинули и сейчас он в заброшенном состоянии. Им могут заинтересоваться те, кому нравится проект дома для последующего ремонта. Ведь здание продают за относительно небольшую сумму.

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"Самый дешевый" дом в Британии

Жилье с каменным фасадом расположено в селе Травсфинид. Оно нуждается в серьезных ремонтных работах.



Дом нуждается в капитальном ремонте / Фото All Wales Auction

Больше всего нужно будет поработать в обеих спальнях, гостиной, бывшей кухонной зоне, на заднем дворе и в хозяйственном здании.



Одна из комнат в доме / Фото All Wales Auction

Место расположения дома отличное. Здесь невероятная природа. В объявлении отмечают, что это "хорошо расположенная база для прогулок у гор в лесном парке. Территория является популярным местом для активного отдыха и приключений с рыбалкой, катанием на каноэ, байдарках".

Среди объектов поблизости также есть хостел и центр культурного наследия, которые позволяют заглянуть в прошлое Травсфинидда, в частности в дом-ферму поэта Гедда Вина.