Сколько стоит и как выглядит самый дорогой дом в Нью-Гэмпшире

Прибрежная "наследственная собственность" является самым дорогим домом в Нью-Гэмпшире. Имение расположено на берегу океана в городе с удивительным названием Рай.

Особое жилье построили относительно недавно, в 2017 году. Он появился на рынке за колоссальные 25 миллионов долларов.

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Невероятное имение с видом на океан

Дом просто огромен – площадь составляет более 930 квадратных метров. В нем есть пять спален, семь ванных комнат и просторное открытое патио с пейзажным бассейном с видом на океан.

Дизайн-проект дома был разработан таким образом, чтобы в полной мере использовать преимущества исключительного окружения. Стеклянные стенки и панорамные окна этому подтверждение.

Почти из каждой комнаты в доме можно наслаждаться потрясающими видами на Мэн, Нью-Гэмпшир и Массачусетс.

– говорит агент по размещению объявлений Джим Джампа.

Собственность площадью 1,3 акра является одним из восьми домов на берегу океана в этом районе. Недавно в декабре 2022 года соседнюю резиденцию приобрели за 25 миллионов долларов, но по нерыночному соглашению.

Интерьер королевского белого цвета / Фото Realtor

Все остальные дома на набережной находятся в трастовой собственности для будущих поколений.

"Резиденция такого дизайна в таком прекрасном месте является редкостью на рынке, и часто считается завещанной собственностью, где должны жить следующие поколения", – говорит Джампа.