7 правил стильного санузла, которые все игнорируют
Источник:инстаграм tomkin_design
Ванная комната – одно из важных мест в квартире. Это помещение должно быть максимально функциональным, комфортным и уютным.
Стильный санузел оформить легко, если придерживаться нескольких правил. Подробнее о них рассказали дизайнеры интерьера студии tomkin design.
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Какие правила игнорируют собственники
В дизайн-проектах все так красиво, а в жизни не так? От вида и хранения ежедневных бытовых мелочей состоит визуальная "чистота" интерьера. В жизни может быть так же красиво, как на визуализациях!
– отметили дизайнеры интерьера.
1. Полотенца
Подбирайте текстиль правильно. Сдержанные однотонные полотенца, которые впишутся в цветовую гамму вашей ванной комнаты, придадут ей стиля и уюта. Откажитесь от пестрых и разноцветных изделий – они могут удешевить интерьер.
2. Коврики
Этот элемент лучше выбирать под стиль помещения. Забудьте о старомодных принтованных изделиях в стиле "вырви глаз".
Коврики должны стать частью интерьера / Фото pinterest
3. Дозаторы
Здесь действует то же самое правило. Помните, что даже декоративные элементы играют важную роль, поэтому они должны подходить по стилю и цвету.
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4. Аксессуары
Выбирая аксессуары для ванной комнаты и санузла, откажитесь от дешевых пластиковых предметов. Они могут испортить весь ремонт. Присмотрите металлические наборы.
5. Корзины
Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент корзин для белья и других принадлежностей. Рассмотрите варианты из ротанга, ткани вместо пластиковых аналогов.
Корзины не должны выбиваться из общего стиля / Фото pinterest
6. Полки
Цветные пластиковые полки, которые были так популярны в течение нескольких лет, остались в прошлом. Подбирайте лаконичные полки, которые украсят интерьер.
7 правило – создавать красоту не только во время проекта, но и каждый день, выбирая подходящие предметы быта. Аккуратные, стильные, в нужной цветовой гамме,
– резюмировали дизайнеры интерьера.