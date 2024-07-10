Жизнь на колесах: как семья из четырех человек живет в маленьком фургоне

Британка Эмили живет в фургоне вместе со своим мужем и двумя детьми. И хотя помещение довольно тесное, женщина нашла в нем одно большое преимущество.

Конечно, когда семья живет в небольшом пространстве, часто образуется беспорядок. Но Эмили говорит, что убирать маленькую площадь гораздо легче.

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Как семья живет в фургоне

Женщина записала видео о жизни на колесах и показала, как происходит уборка

Это день перезагрузки фургона. Сегодня мы глубоко чистим его внутри и снаружи. Одна из 12 триллионов причин, почему я люблю караванинг, – это быстрая уборка,

– поделилась мама двоих детей.

Сначала Эмили начала с гостиной, убрала вещи и вытерла все поверхности, а потом пошла в спальню, чтобы застелить кровати. В спальне была одна двуспальная кровать из одной для Эмили и ее мужа и двухъярусные кровати для ее детей.

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Затем она попилососила комнаты и пошла убирать кухню. В это время ее муж чистил караван снаружи.

Когда я жила в доме, мне нужен был целый день, чтобы глубоко убрать весь дом. Я просто люблю это место – в караване вы можете сделать все примерно за час,

– рассказала женщина.

В комментариях под видео один пользователь написал, что он наоборот трейлер убирает очень долго. Ведь из-за ограниченного пространства дома на колесах больше загрязняются. Поэтому каждый выбирает то, что удобнее.