Как сделать холодную, серую комнату уютной: 5 идей от дизайнеров

Нельзя отрицать постоянную популярность серых комнат. Однако современные цветовые тенденции сосредоточены на более ярких палитрах, которые дарят ощущение комфорта и уюта.

Любую комнату можно наполнить теплом даже холодную серую. Дизайнеры рассказали 5 идей, которые легко воплотить, чтобы комната стала уютнее.

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Добавьте дерева

Артем Кроповинский, дизайнер интерьера из Нью-Йорка, советует "добавить натуральное дерево и текстуры в серую комнату. Деревянный пол, столы, полки или рамы способствуют уюту".

В этой современной столовой изящные деревянные панели украшают сводчатый потолок. Это создает элегантный контраст с серо-черной гаммой и добавляет тепло.

Другие натуральные материалы, обладающие схожим эффектом, – коричневая кожа и шерсть землистых тонов.

Потолок, обитый деревом / Фото Kimberly Harrison Interiors

Сделайте яркий или нейтральный акцент

Используйте цвет теплых оттенков, например розовый, горчично-желтый, темно-бордовый или карамельный, чтобы добавить немного тепла и контраста холодному серому.

Если вы не любите яркие цвета, то успокаивающие и нейтральные тона, такие как кремовый, бежевый и коричневый, также придают уют.

Добавьте текстиля

Это может быть что угодно: мягкие подушки, пуфы, ковры, пледы, плетеные ящики, картины и другое.

В этой серой гостиной дизайн насыщен красивой гаммой приглушенных цветов с сочетанием контрастных материалов. Прохладная серая краска создает идеальный фон для красочной стены галереи, мягкая кремовая обивка и светлые деревянные элементы создают элегантный контраст с серыми стенами. Это пространство имеет домашний уют и одновременно элегантный и современный дизайн, обеспечивающий идеальный баланс между теплом и прохладой.

Мягкие вещи придают тепла и уют / Фото Jon Day Photography

Купите растения

Растения в горшках способны изменить облик комнаты. Сочетание зеленого и серого создает свежий и изысканный цвет.

Украсить прохладную серую комнату коллекцией лучших комнатных растений – это быстрый и простой способ сделать пространство более теплым и привлекательным.

Правильно подберите освещение

Всегда следует учитывать, сколько природного света есть в комнате. К примеру, прохладная серая комната, получающая много естественного света, автоматически будет казаться более теплой и светлой, чем пространство, где света не хватает.

Если природного света мало, то следует установить много искусственного: от уютных настольных ламп в гостиной до умных настенных светильников на кухне.