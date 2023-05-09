В какой цвет покрасить стены, если мебель серая: вот что говорят дизайнеры

Серый является одним из самых популярных цветов для мебели по всему дому. Он идеально сочетается с целым набором стилей и цветов.

Серая мебель нравится почти всем, потому что она красивая и элегантная. Серая мебель популярна в домах как классической, так и современной. Они действительно могут сочетаться почти с любым цветом – дизайнеры назвали лучшие комбинации.

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Несколько серых оттенков

Дизайнер интерьера Дэвин Шаффер говорит: "Верите или нет, но серые стены прекрасно сочетаются с серой мебелью. Когда все сделано правильно, это сочетание может быть волшебным".

Когда теплые и холодные оттенки серого сочетаются в пространстве, они создают чувство визуального интереса, что делает комнату более динамичной и привлекательной.

Например, вы можете использовать холодный серый цвет для стен, а затем добавить теплые серые акценты, например пледы, подушки или ковер. Вы также можете использовать тёплый серый цвет для мебели, а затем сбалансировать его с помощью холодных серых стен.

В комнате прекрасно соединились разные оттенки серого / Фото White Sand Design

Яркие цвета

Дизайнер интерьера Эшли Макуга говорит: "Если мебель серая, я предпочитаю более светлую палитру для стен – цвета, которые были бы привычными в цветочном букете, например, лимонно-желтый, лавандовый и сиреневый, фуксия и минерально-голубой.

Серый часто считают холодным и угрюмым, поэтому обязательно нужно делать яркие акценты.

Серый с элементами желтого, оранжевого, голубого / Фото Farrow & Ball

Синий цвет

Серый и синий создают великолепную изысканную цветовую гамму. Независимо от того, сочетаете ли вы темно-синий с темно-серым или выбираете более светлый, яркий небесно-голубой, эти тона прекрасно дополняют друг друга.

Отличный дуэт серого и синего / Фото Ginny MacDonald Design