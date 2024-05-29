Можно ли вешать шторы и жалюзи вместе: вот что говорят дизайнеры

Часто хозяева не могут определиться, что они хотят повесить на окна: шторы или жалюзи. Многие сочетают оба варианта, поэтому дизайнеры решили рассказать, правильно ли это.

Эксперты говорят, что в современном интерьере хорошо было бы использовать жалюзи. Однако многие владельцы не могут представить свои комнаты без штор. Именно в таких случаях можно использовать оба вида отделки окон.

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Шторы и жалюзи в одной комнате

Одно окно со шторами, другое – с жалюзи / Фото Megan Warren Design

Эти два вида отделки окон являются универсальными, а это значит, что их можно использовать как отдельно, так и вместе в одной комнате. Такой трюк часто используют тогда, когда некоторые окна меньше по размеру и нужно их визуально сравнить с другими.

Также шторы и жалюзи часто вешают вместе на двери, которые ведут на задний двор. В таком случае хорошо выбирать одинаковые цвета, но оттенки могут быть и разные.

Шторы и жалюзи на одном окне

Шторы и жалюзи вместе / Фото Yen Collective

Так, шторы и жалюзи можно вешать вместе даже на одном окне, и это очень популярная тенденция. Дизайнеры говорят, что это "лучшее из обоих миров".

Я люблю многослойность в отделке окон и вешаю шторы поверх жалюзи, чтобы удовлетворить свою потребность в конфиденциальности и уровне проникновения света,

– делится дизайнер из Сан-Франциско Сэнди Йен.

Поэтому, если вы не можете выбрать между шторами и жалюзи, просто совместите их.