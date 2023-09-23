Кухни в скандинавском стиле: 5 дизайнов, сочетающих функциональность и характер

Скандинавские кухни, несомненно, являются одними из любимых в мире дизайна. Это функциональные, наполненные светом просторы, преимущественно нейтральных цветов, но со вспышками акцентов.

Скандинавские кухни легко узнать: натуральные материалы, чистые линии и минималистская эстетика – это их отличительные черты. Однако, в отличие от чистого минимализма, скандинавский стиль теплее. Это проявляется в богатом текстиле, мебели из светлого дерева и успокаивающей цветовой гамме. Взгляните на эти великолепные дизайны кухонь – они так и намекают на обновление или ремонт.

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Спокойная цветовая гамма

Кухня Scandi с деревянным островом белого цвета и бледно-зеленой кладовкой / Фото Naked Kitchens

Ботанические обои как напоминание о природе

Светло-зеленые обои в скандинавском стиле / Фото Boråstapeter

Деревянный пол для создания уюта и тепла

Кухня с деревянным полом в форме елки / Фото Gunter & Co

Белый цвет доминирует

Белые стены, потолок и кухонные тумбы / Фото Sola Kitchens

Только натуральные материалы

Деревянная мебель и мраморные столешницы / Фото Sola Kitchens