Скарлетт Йоханссон снизила цену на свой пентхаус: сколько стоит звездная недвижимость

Через полтора года актриса не смогла найти покупателей для своего пентхауса в Нью-Йорке. Сейчас звездный дом продается с большой скидкой.

В июле 2020 года дом с двумя спальнями и двумя санузлами был выставлен на продажу за 2,3 миллиона долларов. Однако из-за эпидемии коронавируса спрос на манхеттенскую недвижимость резко упал.

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Что известно о понижении цены



Зона гостиной с панорамными окнами / Фото New York Post

В начале этого месяца звездная недвижимость снизилась в цене до 1,86 миллиона долларов. Отремонтированное здание площадью 120 квадратных метров было выставлено на продажу вскоре после того, как 37-летняя актриса, дважды номинированная на "Оскар", вышла замуж за звезду шоу "Субботний вечер в прямом эфире" Колина Йоста.

Йоханссон приобрела дом в 2008 году за 2,1 миллиона долларов. Учитывая стоимость капитального ремонта, а также скидку, можно предположить, что недвижимость оказалась убыточной.



Гостиная и столовая / Фото New York Post

Также известно, что Йоханссон пыталась выставить дом для длительной аренды по цене 6 500 долларов в месяц.

Особенности пентхауса

В Midtown East заложен паркетный пол теплых тонов, установлены раздвижные панорамные окна и открытая кухня со встроенной техникой и мраморными столешницами.



Кухня в доме Скарлетт Йоханссон / Фото New York Post

Гостиная и обеденная зона выходят на террасу, предлагающую 46 "квадатов" для трапез на открытом воздухе.



Просторная терраса / Фото New York Post

В главной спальне есть вход в отдельную ванную, гардеробную и закрытый солярий. С последней можно перейти на главную террасу.