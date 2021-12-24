Скарлетт Йоханссон снизила цену на свой пентхаус: сколько стоит звездная недвижимость
Источник:New York Post
Через полтора года актриса не смогла найти покупателей для своего пентхауса в Нью-Йорке. Сейчас звездный дом продается с большой скидкой.
В июле 2020 года дом с двумя спальнями и двумя санузлами был выставлен на продажу за 2,3 миллиона долларов. Однако из-за эпидемии коронавируса спрос на манхеттенскую недвижимость резко упал.
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Что известно о понижении цены
Зона гостиной с панорамными окнами / Фото New York Post
В начале этого месяца звездная недвижимость снизилась в цене до 1,86 миллиона долларов. Отремонтированное здание площадью 120 квадратных метров было выставлено на продажу вскоре после того, как 37-летняя актриса, дважды номинированная на "Оскар", вышла замуж за звезду шоу "Субботний вечер в прямом эфире" Колина Йоста.
Йоханссон приобрела дом в 2008 году за 2,1 миллиона долларов. Учитывая стоимость капитального ремонта, а также скидку, можно предположить, что недвижимость оказалась убыточной.
Гостиная и столовая / Фото New York Post
Также известно, что Йоханссон пыталась выставить дом для длительной аренды по цене 6 500 долларов в месяц.
Особенности пентхауса
В Midtown East заложен паркетный пол теплых тонов, установлены раздвижные панорамные окна и открытая кухня со встроенной техникой и мраморными столешницами.
Кухня в доме Скарлетт Йоханссон / Фото New York Post
Гостиная и обеденная зона выходят на террасу, предлагающую 46 "квадатов" для трапез на открытом воздухе.
Просторная терраса / Фото New York Post
В главной спальне есть вход в отдельную ванную, гардеробную и закрытый солярий. С последней можно перейти на главную террасу.