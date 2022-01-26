Сколько компенсации получили нардепы за аренду жилья в 2021 году

Согласно закону, украинские нардепы получат денежную компенсацию за найм жилья или оплату гостиничного номера, если у них нет недвижимости в Киеве.

Аналитический портал "Слово и дело" подсчитал сумму компенсаций, полученных парламентариями из государственного бюджета в 2021 году. Собрали самое главное.

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Аренда жилья: какую сумму компенсировали нардепам в 2021 году

В течение 2021 года на компенсацию стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера выплатили 37 миллионов 159,5 тысячи гривен.

Самая большая сумма выплат была в декабре – 6 миллионов 884,1 тысяча гривен, наименьшая – в марте (2 миллиона 928 тысяч гривен). Более крупные выплаты зафиксированы в мае и июле. Январь, февраль, апрель, август, сентябрь и ноябрь отметились выплатой более 3 миллионов гривен. В июне и октябре на компенсации выделяли по 3,1 миллиона гривен.



Компенсация за аренду жилья для нардепов / Инфографика "Слово и Дело"

Большинство получателей представляют фракцию "Слуга народа" (122 из 242 депутатов). От группы "За будущее" и фракции "Европейская солидарность" компенсацию получили по 7 депутатов. "Довіра" – 8 из 20 депутатов, среди внефракционников – 9 из 24.

Размер выплат по фракциям и группам: