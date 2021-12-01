Сколько придется откладывать, чтобы накопить на квартиру в разных городах Украины

Собственная квартира – одна из самых желанных и одновременно недоступных мечт украинцев. Чтобы осуществить ее, потребуется немало времени и, конечно, хорошая стабильная зарплата.

Аналитический портал "Слово и Дело" решил сосчитать, сколько жителям крупнейших украинских городов нужно откладывать, чтобы купить собственное жилье. Для расчетов были использованы данные о средней заработной плате в разных городах Украины по состоянию на начало ноября и медианная стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке.

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Львов

Жителям Львова придется дольше всего откладывать на квартиру. Чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно отложить 100 средних зарплат (13 тысяч гривен). Если ежемесячно копить средства в размере средней зарплаты, приобрести квартиру на первичном рынке можно будет через 8 лет и 4 месяца.

Одесса

Похожая ситуация и в Одессе. Чтобы купить здесь жилье, понадобится 8 лет. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 1,13 миллиона гривен, что эквивалентно 93 средним зарплатам.

Киев

На однокомнатную квартиру в Киеве нужно будет собирать около 6 лет. Средняя стоимость такого жилья в столице составляет 1,45 миллиона гривен (71 средняя зарплата). При этом в столице значительно выше заработная плата – 20,6 тысячи гривен.

Харьков

В Харькове на однокомнатную квартиру придется накапливать почти 6 лет, но там намного ниже и цена жилья (870 тысяч гривен), и средняя зарплата (12,6 тысячи гривен). Но фактически отложить нужно 69 средних зарплат – почти так же, как и в столице.

Винница, Сумы, Тернополь

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Виннице, нужно экономить 5 лет и 10 месяцев (70 средних зарплат). Схожие показатели в Сумах и Тернополе.

Житомир

На жилье в Житомире нужно собирать 7 лет и 8 месяцев (92 средние зарплаты). Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 1,09 миллиона гривен.

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Черновцы

В Черновцах на квартиру нужно откладывать 6 лет и 10 месяцев (82 средних зарплаты). Средняя стоимость однокомнатной там составляет 900 тысяч гривен.

Днепр, Луцк и Ужгород

В этих городах на однокомнатную удастся собрать больше чем через 6 лет. В то же время в Луцке и средняя стоимость жилья, и средняя зарплата ниже.

Полтава

На собственную однокомнатную квартиру в Полтаве нужно собирать 5 лет и 5 месяцев (65 средних зарплат).

Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Херсон и Чернигов

За 5 лет можно накопить на квартиру в Запорожье (61 средняя зарплата), Ивано-Франковске (60 средних зарплат), Кропивницком (61 средняя зарплата), Черкассах (60 средних зарплат), Херсоне (65 средних зарплат) и Чернигове (61 средняя зарплата). При этом самые дорогие квартиры и самая высокая средняя зарплата – в Запорожье.

Хмельницкий и Ровно

4 года и 9 – 10 месяцев придется откладывать на квартиру в Хмельницком (57 средних зарплат) и Ровно (58 средних зарплат).

Николаев

Откладывать на квартиру в Николаеве нужно 3 года и 11 месяцев (47 средних зарплат). Стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет 660 тысяч гривен.

Краматорск и Северодонецк

Купить квартиру на "вторичке" можно менее чем за 3 года. В Краматорске средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 250 тысяч гривен, а средняя зарплата – 15,1 тысячи гривен (то есть откладывать нужно 1 год и 5 месяцев). В Северодонецке стоимость жилья выше – 410 тысяч гривен, в то же время зарплата ниже – 12,5 тысячи гривен.