Сколько стоит квартира в новостройке в Харькове: свежие данные и интересные нюансы

Жилье в новостройках Харькова за 6 месяцев подорожало в среднем на 6%. Это произошло в основном по двум причинам.

В частности речь идет о росте себестоимости строительства и активном инвестировании в недвижимость на начальной стадии. Об этом сообщил глава Харьковского областного отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Игорь Балака.

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Что происходит на рынке недвижимости в Харькове

Увеличение инвестиций позволило не только стабилизировать рынок строительства, но и увеличить показатели роста цен на квартиры независимо от того, что происходит в мире и Украине в частности,

– подчеркнул Балака.

По его словам, больше всего на первичном рынке Харькова объектов эконом- и комфорт-класса. Их доля составляет 53% от всего количества объектов, которые сейчас строятся в городе.

По итогам I полугодия 2021 в Харькове было около 70 объектов недвижимости (зданий, секций), находившихся на разных этапах строительства.

Эксперт отметил, что до конца 2021 квартиры в новостройках Харькова могут подорожать на 5 – 7%, однако о каких-то "скачках" речь не идет.

Жилье в новостройках Харькова подорожало на 6% с начала года / Фото Pixabay

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Какие цены на квартиры в Харькове

На вторичном рынке Харькова 47% – квартиры стоимостью 30 – 50 тысяч долларов (820 тысяч – 1,37 миллиона гривен). При этом уменьшается количество жилья стоимостью до 30 тысяч долларов.

С 2020 году доля дешевых квартир в структуре предложения снизилась с 42% до 28%,

– уточнил Игорь Балака.

Он пояснил, что жилье на вторичном рынке Харькова чаще всего покупают для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду. Однако удачных предложений не так много, поэтому цены движутся вверх.

Большинство квартир в Харькове продают по цене от 30 до 50 тысяч долларов / Фото Pixabay