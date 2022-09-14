Рынком управляет паника: что происходит с ценами на жилье в Крыму

Весной росСМИ писали, что в базе данных агентств недвижимости зафиксировано 19 тысяч объявлений о продаже квартир в Крыму. В настоящее время их 33,2 тысячи. Похожую картину показывает анализ базы Авито: количество предложений по продаже квартир с апреля по сентябрь возросло с 10 до 15,5 тысячи.

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В Крыму срочно распродают жилье

Сейчас в базе данных сайта Авито 342 предложения о срочной продаже крымской недвижимости. Еще в апреле их было около 200.

К примеру, двухкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом общей площадью 51 "квадрата" в Севастополе вблизи пляжей, остановкой общественного транспорта и детским садом продается за 110 тысяч долларов. Весной стоимость аналогичного жилья стартовала от 139 тысяч долларов.

В Евпатории трехкомнатную квартиру площадью 62 квадратных метра с советским ремонтом недалеко от моря готовы отдать за 92 тысячи долларов. Раньше за недвижимость просили бы 156 тысяч долларов.

Это – заявленные цены, реальные могут быть вдвое ниже,

– считает управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко.

Он объясняет это нежеланием людей покупать крымскую недвижимость, поскольку все сделки купли-продажи жилья, проводимые после аннексии полуострова в 2014 году, незаконны.

Если Крым могут деоккупировать, все они могут быть признаны недействительными. И покупатели это прекрасно понимают,

– говорит Степенко.

Рынком управляет паника

После взрывов в Джанкое, на российской военной базе рядом с Саками, в Севастополе, Керчи и Черноморске здесь воцарилась паника – временные жители Крыма покидают полуостров, доказательством чего являются пробки в сторону Керченского моста.

ВСУ показали, что у них нет запрещенных территорий для атаки, поэтому в Крыму и в ОРДЛО нервы у всех напряжены,

– говорит директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

После аннексии полуострова, напоминает эксперт, в Крым приехали многие россияне, которые смогли реализовать советскую мечту и купить себе квартиру или дом у моря. Многие из них считали, что россия закрепится на этой территории навсегда. Но сейчас уверенности нет.

Чем больше успехов будут показывать ВСУ на фронте и чем ближе они будут подходить к украинскому Крыму, тем выше будет паника среди проживающих на полуострове россиян. Так что цены здесь могут продолжить падение.