Рынок недвижимости во время войны: где наиболее активно продают жилье и сколько оно стоит
Источник:NV
Несмотря на полномасштабное вторжение России в большинстве областей Украины, не останавливается строительство нового жилья. Цены на него продолжают расти. Более чувствительным к происходящему в стране стал и вторичный рынок.
Строительство и ипотека: что происходит на "первичке"
Согласно данным DOM.RIA, с 24 февраля по конец декабря в Украине введено в эксплуатацию 245 новостроек и 465 секций. Из них 29 новостроек и 81 секция – в Киеве. Всего в Украине готово 26,5% новостроек от их общего количества.
Читайте также На какие квартиры будет спрос в 2023 году: прогноз девелопера
По состоянию на конец декабря работу возобновили около 72% отделов продаж в новостройках. В Киеве этот показатель составляет 66%, в Киевской области – 68%. В Харьковской области – это 7%, а в Одесской области – 59%.
Сколько отделов продаж новостроек работают в Украине / Инфографика DOM.RIA
За период с начала вторжения жители Украины больше всего интересовались новостройками в:
- Киеве – 19,3%,
- Львовской области – 15,3%,
- Винницкой области – 7,8%.
В рамках государственной программы "єОселя", новостройками по льготному кредиту больше всего интересовались в:
- Киеве – 27,9%,
- Львовской области – 16,2%,
- Киевской области – 8,5%.
При этом был зафиксирован рекордный рост цен в новостройках. В декабре 2022 года цена в гривне на квадратный метр в Украине на первичном рынке показала рост на 47% год к году. Подорожание с января 2022 по декабрь того же года было чуть меньше – 43%.
Больше всего подорожали новостройки в Закарпатской (на 90%) и в Ивано-Франковской областях (на 73%). В Киеве этот показатель составил 39%, а в области – 25%. Один из существенных факторов, способствовавших росту – колебания курса валют.
Самая дорогая средняя стоимость квадратного метра составляет 48 087 гривен. Именно столько предлагают жилье в столице. Несколько дешевле в Закарпатской области – 42 735 гривен за квадратный метр. В Киевской области – это 27 527 гривен.
Средняя стоимость жилья в новостройках / Инфографика DOM.RIA
Вторичный рынок
Согласно данным DOM.RIA, больше всего пользователей интересовались продажей вторичного жилья в столице – это 21%. Достаточно популярны жилье в Виннице – 10,7% и в Одессе – 9,8%.
Самый большой спрос на вторичное жилье зафиксировали в январе и феврале к началу вторжения. После начала вторжения в поисках вторичного жилья лидирует сентябрь.
Также в большинстве областей Украины зафиксировано падение предложения. Незначительный рост зафиксирован в Киеве и Винницкой области, существенно выросло предложение в Закарпатской и Сумской областях.
В Киеве цена на однокомнатную квартиру на вторичном рынке упала на 29%, а в области немного выросла на 5%. Максимальный рост стоимости однокомнатного вторичного жилья – в Закарпатской области – на 43,8%.
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке / Инфографика DOM.RIA
По состоянию на декабрь 2022:
- в Киеве однокомнатную квартиру можно приобрести за 79 969 долларов,
- в Киевской области – за 42 819 долларов,
- во Львовской области средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 54 911 долларов,
- в Одесской области – 43 707 долларов,
- на Закарпатье – 42 900 долларов.