Ситуация неоднородна: как изменились цены на покупку и аренду жилья в Украине
Источник:Finance
С апреля рынок недвижимости Украины начал восстанавливаться. Эксперты отмечают, что здесь увеличилось количество лояльных арендодателей, корректирующих среднюю стоимость квартир. В то же время, цены за "квадрат" от застройщика выросли практически по всей Украине.
Об этом рассказал маркетинг-директор и член правления портала Dom.Ria Сергей Молдаховский. Собрали самое важное.
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Что происходит с ценами на аренду
Ситуация на рынке аренды жилья / Инфографика DOM.RIA
Эксперты отмечают, что за месяц стоимость аренды выросла во всех областях Украины, кроме Кировоградской. Там средняя цена аренды упала на 20%. Больше всего выросли цены на аренду в Киевской и Черкасской – на 40%, а также Ровенской области – на 32%.
В западных регионах рекордсменом по удорожанию стала Закарпатская область, где жилье подорожало на 19%. В других областях на Западе Украины цены также росли:
- Хмельницкая: +4%;
- Ивано-Франковская и Львовская: +5%;
- Черновицкая: +7%;
- Тернопольская: +9%;
- Волынская: +11%.
Сколько стоит аренда жилья по Украине / DOM.RIA
Что с ценами на первичном и вторичном рынках
Как менялся спрос на "вторичку" / Инфографика DOM.RIA
Наибольший прирост в категории вторичного жилья зафиксировали:
- в Кировоградской (+4 933% по сравнению с апрелем 2022),
- Киевской (+3 312%),
- Запорожской (+2 248%),
- Сумской (+1831%) областях.
Планы украинцев
Как показал опрос, 46% респондентов не планируют возвращаться домой до окончания боевых действий. Однако после победы 56% планируют вернуться в родной город, еще 35% хотят жить в другом городе Украины, а 9% остаться за границей.
Среди тех, кто планирует искать жилье в другом месте, 54% настроены на аренду квартир. Еще 32% хотят приобрести собственный уголок, а 10% будут ждать жилье по государственной программе социальной защиты.