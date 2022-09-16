Ситуация неоднородна: как изменились цены на покупку и аренду жилья в Украине

С апреля рынок недвижимости Украины начал восстанавливаться. Эксперты отмечают, что здесь увеличилось количество лояльных арендодателей, корректирующих среднюю стоимость квартир. В то же время, цены за "квадрат" от застройщика выросли практически по всей Украине.

Об этом рассказал маркетинг-директор и член правления портала Dom.Ria Сергей Молдаховский. Собрали самое важное.

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Что происходит с ценами на аренду



Ситуация на рынке аренды жилья / Инфографика DOM.RIA

Эксперты отмечают, что за месяц стоимость аренды выросла во всех областях Украины, кроме Кировоградской. Там средняя цена аренды упала на 20%. Больше всего выросли цены на аренду в Киевской и Черкасской – на 40%, а также Ровенской области – на 32%.

В западных регионах рекордсменом по удорожанию стала Закарпатская область, где жилье подорожало на 19%. В других областях на Западе Украины цены также росли:

Хмельницкая: +4%;

Ивано-Франковская и Львовская: +5%;

Черновицкая: +7%;

Тернопольская: +9%;

Волынская: +11%.

Сколько стоит аренда жилья по Украине / DOM.RIA

Что с ценами на первичном и вторичном рынках

Как менялся спрос на "вторичку" / Инфографика DOM.RIA



Наибольший прирост в категории вторичного жилья зафиксировали:

в Кировоградской (+4 933% по сравнению с апрелем 2022),

Киевской (+3 312%),

Запорожской (+2 248%),

Сумской (+1831%) областях.

Что касается новостроек, рост цен зафиксирован в 78% объектов. Еще 22% застройщиков не меняли ценники.



Динамика цен от застройщиков / Инфографика DOM.RIA Динамика цен от застройщиков / Инфографика DOM.RIA

Планы украинцев

Как показал опрос, 46% респондентов не планируют возвращаться домой до окончания боевых действий. Однако после победы 56% планируют вернуться в родной город, еще 35% хотят жить в другом городе Украины, а 9% остаться за границей.

Среди тех, кто планирует искать жилье в другом месте, 54% настроены на аренду квартир. Еще 32% хотят приобрести собственный уголок, а 10% будут ждать жилье по государственной программе социальной защиты.