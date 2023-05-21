Жить на безлюдном острове с уникальными видами: сколько это стоит в Шотландии

Пока очередной бизнесмен покупает квартиру в громком центральном квартале, состоятельные ценители покоя выбирают спокойный замость.

Для тех, кто хочет потерять связь с внешним миром, существует этот безлюдный остров в Шотландии. Как выглядит уникальная жемчужина природы и сколько стоит такое уединение, делимся дальше.

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Сколько стоит безлюдный остров с коттеджем

На этот клочок земли среди озера давно не ступала нога человека. Территория суши составляет чуть менее 182 гектаров и включает старинный коттедж среди леса и пристани, давно нуждающихся в ремонте и реставрации. Действительно восхищаться здесь стоит природой и уникальностью этого места, которое гарантирует конфиденциальность и полное отключение от мира.

Инклонайг – это увлекательный остров с великолепными видами, который разлегся на озере Лох-Ломонд в центре национального парка Лох-Ломонд и Тросакс. Всего здесь есть 22 острова и 27 островков. Получить доступ ко всем удобствам можно совсем рядом – в селе Лусс. Здесь и магазины, и рестораны, и гостиницы, и пабы, и причал, и начальная школа, и церковь.



Остров среди озера / Фото House beautiful

Так выглядит старинный коттедж / Фото House beautiful

Впервые упоминание о территории появилось в документах еще в 1541 году, а в 1600-х годах оно использовалось как пастбище для скота. Века спустя Джон Колкухун из Лусса создал здесь парк оленей. Интересно, что на острове до сих пор можно встретить ланей и белых оленей. Стоимость суши на озере Лох-Ломонд составляет 995 000 фунтов стерлингов.

Вместе с островом вы приобретаете его столетнюю историю, в том числе 800 тисовых деревьев, которые посадил Роберт Брюс еще в 14 веке. Древесину использовали для изготовления длинных лугов, и считается, что королевские лучники брали луга из древесины Инклонайг для битвы при Беннокберне.

Есть также старинный коттедж с двумя спальнями и причал для спуска на воду и посадки лодок. Сейчас территория дома открыта для креатива, реставрации, интересных идей и полного обновления.