Вы будете удивлены: как быстро аренда квартиры "съедает" зарплаты украинцев

В более чем 2,5 миллиона украинцев дом полностью разрушен или поврежден из-за российской агрессии. Многие потеряли не только жилье, но и работу. Поэтому сейчас вопрос доступности аренды жилья очень актуален.

Work.ua и маркетплейс DIM.RIA исследовали, какую часть заработной платы рядовому украинцу нужно тратить на аренду квартиры. Конечно, человек со средней заработной платой не обязательно будет снимать самое жилье средней стоимости. Аналитики сопоставили эти цифры, чтобы оценить доступность проживания для одного человека для представителей разных профессий в разных городах.

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За комфорт нужно платить до 80% от зарплаты

Доля средней заработной платы, которую нужно отдать за проживание одному человеку, зависит от региона. Чем дальше от линии фронта, тем больше процент зарплаты "съедает" аренда.

Низшее соотношение аренды и зарплаты зафиксировали в Херсоне. На съем однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Доступны также Сумы и Черновцы (39%).

Наибольшую часть зарплаты за квартиру с одной комнатой придется отдавать в Днепре (71%), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%).

Баристам, кассирам и грузчикам снимать жилье сложно

Размер средней заработной платы – не единственное, что следует использовать для аналитики. Представители десятков профессий зарабатывают гораздо меньше или больше. Легко ли снимать жилье представителям десяти самых востребованных профессий?

Эксперты говорят, что в столице жилье легче всего снимать менеджерам по продажам – эти специалисты зарабатывают в среднем 30 000 гривен, поэтому на аренду тратят 52% дохода. Тяжелее всего – комплектующим и грузчикам со средней зарплатой в 16 500 гривен. Они бы тратили на однокомнатное жилье около 94% заработанных денег.

Самым доступным для представителей востребованных профессий есть прифронтовый Харьков – здесь аренда однокомнатного жилья обходится в среднем в 5 783 гривен. Однако тяжело снимать жилье в Харькове кассирам – это 43% их зарплаты на однокомнатное жилье.

В Днепре, как и в Киеве, аренда жилья наиболее доступна менеджерам по продажам. Они будут тратить в среднем 55% дохода. Труднее всего жить барменам и баристам (за аренду нужно отдать 94% зарплаты), кассирам и офис-менеджерам (85%).

Самые "кусающие" цены во Львове – представителям всех самых востребованных профессий придется тратить на съем однокомнатной квартиры более половины зарплаты. Очевидно, что непосильна аренда для продавцов-консультантов, офис-менеджеров (92%), кассиров (95%), барменов и барист (96%).

Какие города наиболее доступны для арендного типа проживания

Чтобы точно знать, какие крупнейшие города Украины наиболее доступны для аренды, аналитики рассмотрели еще шесть популярных профессий с разным уровнем доходов.

Например, водитель-международник больше всего зарабатывает во Львове – 50 000 гривен. Однако его "арендная способность" такая же, как у коллеги из Одессы, зарабатывающей 42 500 гривен. Оба могут снять по 5,5 квартир в своих городах.

Для абсолютно всех выбранных профессий наивысшую арендную способность имеют специалисты в Харькове. К примеру, рекрутеры и маркетологи тратят на месячную аренду только 29% зарплаты.

Менее 30% дохода на аренду жилья тратят жители Херсона, если учитывать их средние зарплаты.

В исследовании эксперты опирались на данные о средней зарплате в областных центрах в соответствии с объявлениями на сайте Work.ua по состоянию на октябрь 2023 года. Также анализировалась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в областных центрах на основе аналитики маркетплейса DIM.RIA. Для расчета было выбрано только объявление об аренде, где цена указана в гривнах, и без учета сегмента премиумжилья (стоимость более 30 000 гривен) в октябре 2023 года.