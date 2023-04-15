Это впечатляет: 10 домов, в которые лучшие дизайнеры вложили все идеи
Источник:Boredpanda
Архитектурное искусство в современном проявлении значительно отличается от того, что было еще столетие назад. Сегодня художники экспериментируют с размерами, формами, текстурами и природой, чтобы создать уникальные дома.
Эти проекты стали лучшими решениями и воплощением подлинного современного искусства. Вдохновляйтесь подборкой стильных домов дальше.
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Современные дома, от которых перехватывает дыхание
Дом среди гор: панорамные окна и цвета вдохновляют на изменения
Классические мотивы в стильной современной интерпретации
Уютная роскошь в окружении леса и мертвой тишины
Почему бы не придумать стильную и комфортную альтернативу романтическим палаткам
Потеряться среди природы хочется именно здесь
Уникальное сочетание природы и архитектурного таланта
Цилиндрическое видение дизайнера поражает
Уникальное воплощение роскоши и покоя среди природы
Пейзажи вокруг будто дополняют красоту и стиль этого дома
Дом застрял среди дремучего леса