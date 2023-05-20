Роскошь в пустыне: на рынке появился новый и современный дом по невысокой цене

Вместо стандартного особняка вы можете приобрести дизайнерское здание в Палм-Дезерте. Эту роскошную и современную недвижимость продают за 1,6 миллиона долларов.

Что касается элитной недвижимости в Южной Калифорнии, рынок домов высокого класса не ограничивается Лос-Анджелесом. Спрос расцвел и распространился к востоку к огромной пустыне Сонора. По всей долине Коачелла разработчики создали современные элегантные дома, оснащенные высококачественными удобствами. Среди них и шикарный дом в Палм-Дезерте.

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Роскошное жилье в долине Коачелла

Разработчик Трой Кудлак недавно завершил создание своего последнего Desert Eichler, 10 в его серии новостроек в стиле середины века.

Кудлак создал это уникальное здание на основе плана известного архитектора. Дизайн соответствует оригиналу, но учитывает простор для кондиционирования воздуха и отвечает современным строительным нормам.

Основным отличием между оригинальным планом этажа с четырьмя спальнями было добавление двух ванных комнат, чтобы увеличить общее количество до четырех.

"Я хотел, чтобы в каждой спальне была отдельная ванная комната, а добавление этих двух ванных комнат сделало дом еще более комфортным", - рассказал Кудлак.

Просторный дом имеет хорошую отделку. Пол выполнен из терраццо с узором, напоминающим плитку середины века. Элегантные шкафы на кухне создают соответствующий эпохе вид.

Интерьер кухни соответствует стилю середины века.

На дворе внутренний дворик с костром. За внутренним двориком – входная дверь горчичного цвета. Войдя внутрь, вы увидите бассейн на заднем дворе. Широкая открытая зона гостиной, столовой и кухни ждет.



Бассейн на заднем дворе / Фото Realtor

Многие окна и высокие шпунтованные потолки из светлого дерева освещают интерьер. Все четыре спальни – большие, и по крайней мере, одну из них можно легко использовать как домашний офис.

Боковой двор может стать отличным местом для развлечений на открытом воздухе. Там обустроен душ под открытым небом.