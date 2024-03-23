В уютном месте: как выглядит современный дом, который "обнимают" деревья

Очаровательный "лиственный дом" в Топанге, Калифорния, готов очаровать своего следующего владельца. Современное, наполненное светом жилье будто вытекает из прекрасной дубовой рощи, прислонившейся к горам.

Это место воплощает фантазию каждого ребенка о домике на дереве и обеспечивает комфортные условия для жизни, которых желают взрослые. Цена вопроса – 2,5 миллиона долларов.

Обратите внимание Как обесшумить стены в квартире: профессиональные советы от девелопера

Роскошное жилье в объятиях пышных деревьев

Дом площадью 145 квадратных метров имеет три спальни. Его построили нынешние владельцы в 1992 году и обустроили первоклассной техникой, обработанными вручную шкафами, плиткой ручной работы, итальянской раковиной из известняка и тому подобное.

На самом деле внутри есть много чего особенного. Например, в столовой стоят карманные двери с распродажи поместья в Огайо 1890 года, а в дамской комнате – старинные фарфоровые светильники.

Светлые и очень уютные комнаты / Фото Sotheby's International Realty

Ванная комната на верхнем этаже выполнена в стиле спа. А теплая гостиная с панорамными окнами предлагает невероятные виды на горы и дубовые рощи.

Однако самой интересной особенностью дома является, вероятно, студия звукозаписи. Агент по продаже говорит, что дом идеально подходит для "художников, музыкантов, писателей и других творческих людей". А для их гостей есть отдельное жилье 1920-х годов, имеющее довольно интересную историю.