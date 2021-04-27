Одним из самых простых является правильно подобранный аромат. Как его выбрать и что это даст – рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.

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Характер пространства задают детали. К подбору ароматов для интерьера стоит подойти ответственно, как к подбору парфюма для себя,
– отметила Скуратова.

Какие аромапредметы существуют

  • Диффузоры – стеклянная емкость с жидкостью и несколькими длинными палочками, которые пропитываются ароматом.
  • Свечи с приятными ароматами. Они также станут отличным декором в интерьере.
  • Тканевый или бумажный саше-мешочек для ящиков с одеждой. Его набивают травами или специями. 
  • Ароматические палочки с разными натуральными ароматами лаванды, мускус, сандал и пр.
  • Пало санто – деревянные палочки, которые вкусно пахнут. Для получения аромата, их нужно поджигать – все ноты вместе с дымом разлетятся по пространству.
  • Аромалампы. Эфирное масло нагревается в специальной емкости и наполняет помещение приятным ароматом.
  • Парфюмированная бумага – быстрый и практичный способ. Ее кладут в ящики, чемоданы, шкафы и пр.

Приятный аромат создаст интерьер с характером / Фото pinterest

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Какие есть ароматы

  • Кедр, сандаловое дерево, ваниль, лавандовые оттенки. По словам Ангелины Скуратовой, последние обладают релакс-свойствами.
  • Мята, мандарин. Следует учитывать, что цитрусовые ароматы отлично бодрят.
  • Цветочные ароматы согревают пространство, добавляют ему особые глубокие ноты. 

Правильно подобранный аромат создаст особую атмосферу / Фото pinterest

  • Ароматы кофе, шоколада, меда, розмарина, лимона и бергамота нейтрализуют посторонние запахи в помещение.
  • Оттенки лемонграсс и сандал – отличный вариант для спальни.
  • Пихта, лайм, шалфей и ель – выбор для ванной комнаты.
  • Огуречные ароматы подарят пространству легкость и весенние ноты.
  • Зеленый чай – ненавязчивый аромат, который можно использовать в любой комнате.

Правильно подберите аромат для дома, и помещение станет уютным / Фото antistress

 