Одним из самых простых является правильно подобранный аромат. Как его выбрать и что это даст – рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.
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Характер пространства задают детали. К подбору ароматов для интерьера стоит подойти ответственно, как к подбору парфюма для себя,
– отметила Скуратова.
Какие аромапредметы существуют
- Диффузоры – стеклянная емкость с жидкостью и несколькими длинными палочками, которые пропитываются ароматом.
- Свечи с приятными ароматами. Они также станут отличным декором в интерьере.
- Тканевый или бумажный саше-мешочек для ящиков с одеждой. Его набивают травами или специями.
- Ароматические палочки с разными натуральными ароматами лаванды, мускус, сандал и пр.
- Пало санто – деревянные палочки, которые вкусно пахнут. Для получения аромата, их нужно поджигать – все ноты вместе с дымом разлетятся по пространству.
- Аромалампы. Эфирное масло нагревается в специальной емкости и наполняет помещение приятным ароматом.
- Парфюмированная бумага – быстрый и практичный способ. Ее кладут в ящики, чемоданы, шкафы и пр.
Приятный аромат создаст интерьер с характером / Фото pinterest
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Какие есть ароматы
- Кедр, сандаловое дерево, ваниль, лавандовые оттенки. По словам Ангелины Скуратовой, последние обладают релакс-свойствами.
- Мята, мандарин. Следует учитывать, что цитрусовые ароматы отлично бодрят.
- Цветочные ароматы согревают пространство, добавляют ему особые глубокие ноты.
Правильно подобранный аромат создаст особую атмосферу / Фото pinterest
- Ароматы кофе, шоколада, меда, розмарина, лимона и бергамота нейтрализуют посторонние запахи в помещение.
- Оттенки лемонграсс и сандал – отличный вариант для спальни.
- Пихта, лайм, шалфей и ель – выбор для ванной комнаты.
- Огуречные ароматы подарят пространству легкость и весенние ноты.
- Зеленый чай – ненавязчивый аромат, который можно использовать в любой комнате.
Правильно подберите аромат для дома, и помещение станет уютным / Фото antistress