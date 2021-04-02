Весна – идеальное время, чтобы освежить квартиру или дом. Любой интерьер требует новых красок и аксессуаров.с

Не всегда обновление интерьера влечет за собой значительные финансовые траты. Как сделать жилье весенним и свежим, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Весна – прекрасное время для начинаний и самое время для приятных перемен вокруг себя,

– отметила Морозова.

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Самый простой способ создать весеннее настроение – украсить интерьер растениями. По словам дизайнера интерьера, цветы в вазе или новое растение в кадке добавит жизни помещению.

Растения дадут новую жизнь помещению / Фото dekoriko

В теплое время года хочется более света и пространства. Для этого можно переставить мебель. Обязательно следует убедиться в том, что предметы не блокируют естественный свет. Перекрасьте стены. Морозова пояснила, что идеальное решение для весны – светлые пастельные тона. Она добавят света в пространство и визуально его увеличат.

Приятный цвет стен обеспечит уют в доме / Фото kakieshtory

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Спрячьте теплые одеяла и пледы, замените плотные шторы на окнах на легкие и струющиеся. Добавьте яркие акценты. Это можно сделать с помощью декоративныхп подушек. Актуальные цветочные и растетельные принты.

Красивые подушки создадут особое настроение / Фото best-stroy

Используйте декор.

Яркая картина или фотография на стене, дизайнерская ваза или настольная лампа сделают ваш интерьер по-настоящему радостным и весенним,

– резюмировала Виктория Морозова.