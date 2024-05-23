Результат поразил всех: как семья обновила спальню в старом доме не за все деньги

Девушка по имени Татьяна показала, как вместе с родителями сделала замечательный косметический ремонт в комнате старого дома. Результат поразил пользователей тик-тока, ведь они оставили множество одобрительных комментариев.

В видео Татьяна поделилась, что уже давно мечтала о собственной просторной комнате. Когда родители приобрели старый дом, то ей выделили самую большую спальню. Поскольку бюджет был ограничен, семья все делала собственноручно.

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Бюджетный косметический ремонт с новой мебелью

Сначала семья вынесла из спальни всю старую мебель, а затем перекрасила двери и мебель в белый цвет. Следующий этап – поклейка новых обоев и покраска пола. А завершающий – приобретение новой мебели и обустройство уютной спальни.

На косметический ремонт семья потратила более 30 тысяч гривен (по состоянию на конец 2022 года):

отделка потолка – 3 тысячи гривен;

мебель – 18 тысяч;

шторы и тюли на два окна – 4 тысячи гривен;

обои – 2 тысячи гривен;

люстра – 3 тысячи гривен;

краска – 1 тысяча гривен.

До и после обновления комнаты: смотрите видео

В комментариях под видео пользователи пишут, что результат действительно замечательный: "Класс. Вы такие молодцы!", "У вас очень хорошо получилось. Светло и уютно", "Очень уютно, красиво, и главное – собственноручно".