Спровоцирует ли законопроект №5600 подорожание жилья

Верховная Рада приняла один из самых громких законопроектов этого политического сезона – №5600. Одной из его целей является наведение порядка в строительной отрасли.

Сразу после первого чтения проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" подвергся беспощадной критике со стороны строительных компаний.

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До сих пор доход от продажи одного объекта в год не облагался налогом, а с продажи второго и последующих отчислялся налог по ставке 5%. Это позволяло многим застройщикам оптимизировать расходы, продавая квартиры физическим, а не юридическим лицам. Авторы "ресурсного" закона обещали закрыть эту возможность. Согласно ему, доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физлицом в течение одного года, должен был облагаться налогом по стандартной ставке – 18%.

Но после многочисленных заявлений о том, что закон обрушит строительный рынок, ко второму чтению в проекте решили существенно смягчить эту норму.

Законопроект приведет к переформатированию финансовой деятельности / Фото Pexels

Теперь платить 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только с разницы между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.

Эксперты и участники рынка считают это большой победой по сравнению с прописанными ставками в первоначальном документе. В то же время, сходятся и на том, что налоговая оптимизация приведет к удорожанию жилья.

Руководитель адвокатского бюро Татьяны Даниленко считает, что законопроект №5600 станет стимулом к ​​прекращению злоупотреблений со стороны продавцов недвижимости, которые до сих пор избегали регистрации статуса предпринимателя, чтобы не платить налоги по ставке 18%. Исчезнет смысл в использовании схемы с продажей недвижимого имущества физлицами без предпринимательского статуса.

По словам Даниленко, хотя законопроект фактически предназначен для того, чтобы дисциплинировать застройщиков и побуждать их добросовестно платить налоги в госбюджет, но в наших реалиях это приведет к переформатированию финансовой деятельности и использованию более сложных и более дорогих схем в дальнейшей работе.

Поскольку возрастут расходы, то в конечном итоге они приведут к повышению стоимости жилья для покупателей,

– добавила экспертка.

В целом повышение ставок НДФЛ с 5 до 18% больше всего повлияет не на крупные, а на малые строительные компании, которые работали и, возможно, еще продолжают работать преимущественно через предварительные договоры купли-продажи или договоры о совместной деятельности, заключенные между физлицами.

На компании, работающие через институты совместного инвестирования, фонды финансирования строительства или жилищно-строительные кооперативы изменения напрямую не повлияют.

По словам юристов, застройщикам, работающим по предварительным договорам купли-продажи или договорам о совместной деятельности, нужно пересмотреть свои схемы финансирования строительных проектов и последующей продажи недвижимости и выбрать для этих задач оптимальные механизмы.