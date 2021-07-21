В США строят дома площадью 6 "квадратов": кому они нужны и что есть внутри
Источник:Le Figaro
В Лос-Анджелесе (США) строят микро-дома площадью около 6 квадратных метров. Они предназначены для людей без определенного места жительства.
По мнению властей, такое жилье облегчит бездомным перед от улицы к постоянному месту проживания. Что есть в крошечных домах – читайте далее.
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Что известно о жилье
Работы над микро-домами финансируются городом. Уже построены десятки подобных объектов. Стоимость составляет 6,5 тысячи долларов (177 тысяч гривен). Первое подобное поселение открылось в Лос-Анджелесе в начале 2021 года. Далее были построены еще несколько.Жилье предоставляется на 3 месяца с возможностью продления. Кроме того, жильцов обеспечивают питанием, медицинской помощью, поддержкой психолога и помощью в трудоустройстве.
Компактное жилье появилось в Лос-Анджелесе в 2021 году / Фото Hope of the Valley
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Что есть внутри микро-дома
В компактных объектах есть два спальных места, полки, кондиционер и отопления. При этом душ, туалеты и стиральные машины размещены в общей зоне.
По мнению экспертов, такой вариант позволит людям без постоянного места жительства быстрее адаптироваться.