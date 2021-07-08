В США выставили на продажу дом Марка Твена: фото роскошного особняка

В США продают поместье, где провел последние годы жизни писатель Марк Твен. Особняк расположен в городке Реддинг в штате Коннектикут.

Объект недвижимости, построенный в 1908 году, хотят реализовать за 4,2 миллиона долларов (115 миллионов гривен). Как он выглядит – смотрите далее.

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Что известно о доме

Сэмюэл Лангхорн Клеменс, известный всему миру как Марк Твен, построил поместье "Стормфилд" в Реддинге в 1908 году. Особняк, который возведен в стиле тосканской виллы, получил свое название в честь рассказа Марка Твена "Визит капитана Стормфилда в рай". В доме писатель прожил два года – до своей смерти в 1910 году.

В 1923 году особняк сильно пострадал от пожара. Его восстановили спустя 2 года.

Красивый дом сильно пострадал во время пожара, но его восстановили / Фото mansionglobal

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Что есть в доме

Площадь имения составляет более 11 гектаров. Кроме основного здания, здесь расположен коттедж смотрителя, в котором есть две спальни, бассейн с подогревом и домик у бассейна. Особняк площадью 590 квадратных метров имеет каменные стены, колонны, оригинальные террасы и сады. Внутри есть гостиная, столовая, библиотека.

Как отметила риелтор Sotheby`s Internatinal Realty Лаура Фрид Анкона, которая занимается продажей недвижимости, этот дом считается одним из основных в Реддинге. Ведь он является частью наследия города.

Как выглядит дом Марка Твена в Реддинге / Фото Mansion Global: