"Розовая леди": на рынке появился старинный викторианский дом за очень дешевую цену

В городке Марин-Сити, штат Мичиган, продают антикварный дом под названием "Розовая леди". Его построили в 1882 году, то есть в викторианскую эпоху.

Внешне дом величественный и роскошный, как и внутри. Несмотря на то, его продают за скромные 290 тысяч долларов США.

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Творение викторианской эпохи

Старинный дом площадью 160 квадратных метров имеет модернизированный интерьер в сочетании с элементами эпохи.

"Владелица живет там 11 лет и является заядлой коллекционеркой антиквариата. Когда-то она влюбилась в здание и захотела отреставрировать его", – рассказала агент злистинга Джоан Шиндерле-Кинг.

Среди оригинальных элементов в доме сохранились старинные дверные ручки, встроенный шкаф, витражные окна и камин с полкой.

Роскошный и уютный интерьер / Фото Realtor

"Владелица хотела сохранить эстетику дома того времени. Она модернизировала дом, но сохранила ощущение эпохи. Все стеллажи на кухне оригинальные. Она добавила потолок из бисерной доски, потому что первоначальный жестяной потолок был в ужасном состоянии", – рассказала агент.

В доме есть светлая гостиная с трехметровым потолком, официальная столовая, кухня с современной техникой и кладовой дворецкого, три спальни дополнительная комната и ванная. Отдельно есть садовый сарай в стиле пряничного домика, который можно использовать как место для развлечений.