В какой цвет покрасить стены в гостиной, если диван будет серым: три лучших варианта

Серый цвет в последнее время считают полным антитрендом, но дизайнеры уверяют, что это не так. Диван серого цвета будет прекрасным элементом в дизайне гостиной независимо от стиля. Важно только выбрать правильный фон.

Серый цвет можно сочетать почти с любым тоном в остальной гостиной: от ярких до тонких пастельных оттенков. Однако когда говорится о цвете стен, которые будут служить фоном для мебели, стоит хорошо подумать. Вот три варианта, которые всегда будут уместными.

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Черный

Маленькая гостиная с обеденным столом / Фото Alice Lane Interiors

Один из способов добавить изящной драматичности в гостиную – покрасить стены в черный цвет. К тому же это замечательный контрастный фон для серого дивана.

Ярко-голубой

Голубая гостиная с бледно-серыми диванами / Фото Regan Elizabeth Photography

Яркий синий очень хорошо сочетается с серым – и эта красочная гостиная является прямым доказательством. Если вы хотите наполнить гостевую комнату энергией, выбирайте именно это сочетание.

Белый

Гостиная с открытыми кирпичными стенами / Фото Arsight

Для создания вневременного дизайна в гостиной выберите белую краску. Это классический вариант, который всегда в тренде, и сочетается со всеми цветами, учитывая серый. Выбрав белый цвет, вы никогда не ошибетесь. Он является "чистым полотном" для любых акцентов.