Самый простой и практичный выход – кухня. Как установить стиральную машину на кухне, и что нужно учесть, рассказала дизайнер интерьера Валентина Петрякова.

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К сожалению, в современных квартирах нечасто можно похвастаться большими площадями ванных комнат. Поэтому при заполнении ТЗ на дизайн-проект встает острый вопрос: куда же разместить стиральную машинку? Иногда единственный удобный и логичный вариант – это поставить стиралку на кухне,

– отметила Петрякова.

Стиральная машина на кухне: нюансы и особенности

Если вы остановили выбор на встроенной стиральной машинке, главное – продумать подключение воды и электровывод . В идеале сделать их в соседнем ящике, чтобы стиралка стала вплотную в кухне. К тому же, так удобнее выключить машинку из розетки, не вытаскивая ее саму.

. В идеале сделать их в соседнем ящике, чтобы стиралка стала вплотную в кухне. К тому же, так удобнее выключить машинку из розетки, не вытаскивая ее саму. Если вы хотите сделать одну секцию уже, чем остальные, и встроить под нее стиральную машину, следует выбирать узкую модель машинки.

чем остальные, и встроить под нее стиральную машину, следует выбирать узкую модель машинки. Высота.

Для того чтобы можно было встроить стиральную машину под столешницу кухонного гарнитура стандартной высоты (850 мм), с агрегата необходимо снять крышку. В некоторых моделях это сделать невозможно – точнее бессмысленно, из-за заходящей панели управления на крышку (либо надо выбирать модель с нестандартной высотой). Если позволяет ваш рост, тогда можно просто заказать кухню выше стандартной высоты и уместить в нее обычную машинку,

– пояснила Валентина Петрякова.

Для установки стиралки на кухне, нужно учесть несколько правил / Фото pinterest

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Порошок и кондиционер. Чаще всего столешница нависает над фасадами, поэтому засыпать стиральный порошок будет неудобно. Решить проблему можно двумя способами: или засыпать моющие средства в барабан, или проектировать кухню так, чтобы столешница была не нависающей.

Помните: обязательно делаются зазоры между боковинами и самой стиральной машинкой, так как при стирке машинка вибрирует. Продумайте секцию на кухне, где вы будете хранить химию для стирки и как вы разместите корзину для грязного белья,

– резюмировала дизайнер интерьера.