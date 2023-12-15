Какие цены на квартиры в Черкассах: узнайте, где квартиры самые дешевые, а где – самые дорогие

Весной 2023 года однокомнатные квартиры в Черкассах подорожали на 20 процентов. Однако осенью цены снизились. Местный риелтор рассказал, какие дома сейчас стоят дороже всего, а где можно найти бюджетные варианты.

Риелтор Александр Франко говорит, что наибольший спрос сейчас на однокомнатные квартиры. Их средняя стоимость выросла сразу в начале 2023 года.

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Сколько стоят квартиры в Черкассах?

Квадратный метр в новостройке в среднем стоит 650 долларов. Однако можно найти более бюджетные варианты. Самыми дешевыми сейчас являются "хрущевки".

Если брать самые дешевые – это так называемые хрущевки: от 18 – 20 до 30 тысяч долларов за однокомнатные квартиры. Все зависит от состояния и этажа,

– рассказал местный риелтор.

Что касается однокомнатных квартир, на которые сейчас самый большой спрос, то они стоят примерно до 40 – 45 тысяч долларов. С начала года стоимость таких жилья в среднем выросла от 15 до 25 процентов.

Обычно активность начинается с февраля. Люди хотят что-то менять в жизни, что-то делать. Потому начинают активно покупать. Я бы назвал это еще накопленным из предыдущих периодов спросом,

– объяснил причину Александр Франко.

Сейчас рынок постепенно стабилизируется, добавил риелтор: "Сейчас дешевые квартиры уже немного и "просели". Рынок ими насытился, поэтому снизили цены. Цены на недвижимость очень чувствительны к ситуации в стране, начиная от мелких и заканчивая глобальными событиями. Но вместе с тем, вопреки войне люди живут, планируют свое будущее, продают, покупают".

За сколько лет реально приобрести жилье в странах Европы

Наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить там жилье, нужно полностью откладывать свою зарплату в течение 14,1 года.

Легче всего заработать на квартиру в Бельгии и Норвегии, несмотря на то, что цены там достаточно высокие. Откладывать на жилье следует 4,3 и 4,7 года соответственно. В Польше, где с начала войны проживает очень много украинцев, люди вынуждены экономить 8,1 года.