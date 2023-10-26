Круглый или прямоугольный: какой стол лучше подходит для вашего интерьера

Если вы ищете стол на кухню или в гостиную, то задумывались над формой. Хотя их существует множество, большинство склоняется к традиционным круглым или прямоугольным.

Общая и основная особенность круглых и прямоугольных обеденных столов состоит в том, что каждый из них может быть стильным и функциональным. Однако тот или иной может иметь заметные преимущества в зависимости от пространства, в котором оно будет расположено, количества лиц, которые будут гостить и другого. То есть окончательный выбор зависит от ваших потребностей.

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Преимущества круглых столов

Круглый стол имеет много преимуществ, в частности, он создает атмосферу единства и открытости в комнате. Вы можете использовать такой стол для любого случая, но они идеальны для светских встреч и семейных ужинов.

Они работают таким образом, чтобы создать уютную атмосферу и сделать так, чтобы всем гостям было легко видеть друг друга и взаимодействовать.

– говорят специалисты.

Дизайнер интерьера Артем Кроповинский соглашается, что круглый стол создает интимную атмосферу. "Идеально подходит для небольших собраний, круглый стол гарантирует, что каждый может принять участие в одной беседе", – говорит Кроповинский.

Круглый стол также универсален. "Круглые столы имеют прекрасный вид в небольших столовых, но вы можете использовать их в комнате любого размера, просто обратите внимание на площадь. Вы должны убедиться, что стол пропорционален комнате, чтобы не оставлять слишком много пустого места", – рассказали дизайнеры.

Круглый стол имеет преимущества для общего дизайна комнаты, в которой он расположен. "Его изгибы придают более мягкую эстетику, уравновешивая интерьер преимущественно прямыми линиями", – говорит Артем.

Преимущества прямоугольных столов

Прямоугольный стол также имеет множество преимуществ, и одно из них состоит в том, что он может идеально подойти для удлиненных комнат. Линейная форма таких столов повторяет геометрию комнаты, максимизируя пространство.

Для больших семей и людей, часто принимающих много гостей это может быть лучшим выбором. Кроме того, прямоугольный стол отлично подходит для официальных развлечений. Кроме того, их форма позволяет четко распределить пространство полезно для организации фуршета.

Кроме того, за прямоугольными столами можно сочетать различные типы сидений. Например, "во главе" стола можно поставить хорошие стулья, а с обеих сторон – скамьи.

Итак, если пространство ограничено и вам нужна более интимная, непринужденная атмосфера, круглый стол будет лучшим вариантом. Если же места много, и у вас много родственников и друзей, которые часто приходят в гости, поставьте квадратный стол.