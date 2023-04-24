Дом в модном Кэмп-Хилле: на рынке появилась уникальная столетняя усадьба с бассейном

Дом в Кэмп-Хилле датируется 1916 годом. Она в хорошем, обновленном состоянии благодаря нынешней владелице. Она сделала ремонт и обустроила бассейн под открытым небом.

Дом построил фермер, занимавшийся разведением кур и изобретатель инкубатора для яиц, Фредерик Перси Уоттон. Дом расположен на площади 16,5 гектара, который сейчас известен как модный участок Сэмюэл-стрит.

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Столетняя усадьба с новым бассейном

Нынешняя владелица Кэсси Деллит упорно трудилась, чтобы сохранить характер дома. Она даже хотела заниматься разведением кур, как и первый владелец. Однако помешала этому ее собака Ринго.

"Мы много раз обдумывали идею отряда, но наш стандартный пудель имеет черты ретривера, что означает, что он не очень любит кур", – сказала Кэсси.

Владелица вместе с мужем сделали много обновлений, но исторический шарм дома сохранился. Здесь можно увидеть оригинальную входную дверь со светодиодными окнами внутри, стеновые панели эпохи Регентства, складные резьбы и панельные арки, разделяющие столовую и гостиную.

В доме сохранилась красивая резьба в дверных проемах и коридорах / Фото Realestate

В доме супруги модернизировали кухню. Владельцы докупили газовую плиту и посудомоечную машину, которые идеально соединились с другой мебелью. В общей сложности жилье вмещает три спальни и одну ванную комнату.

Солнечная комната отдыха / Фото Realestate

На заднем дворе муж с женой обустроили магниевый бассейн. Вокруг они посадили розмарин и оливковые деревья.

Нынешние владельцы совершили бассейн / Фото Realestate