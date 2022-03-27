Стремительное подорожание: в каких регионах Украины и насколько выросла аренда жилья

Одной из проблем вынужденно перемещенных лиц в пределах Украины является повышение цен на аренду жилья. Из-за ажиотажа цены выросли в среднем на 10 – 80% от довоенных.

Во Львове цены на аренду жилья увеличились на 72%, в Ужгороде – на 46%, в Ивано-Франковске, Хмельницком и Луцке – на 10 – 15%, в Черновцах – на 80%.

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Такие данные приводит издание Forbes, ссылаясь на Лигу экспертов Украины. Для сравнения аналитики сопоставили цены на аренду в начале марта с январем 2022 года.

Львов – рост цен на 72%

Самые высокие цены на аренду – во Львове, где стоимость месячной аренды квартир с января по 11 марта увеличилась в среднем на 72%.

Цена однокомнатных квартир выросла с 342 до 500 долларов в месяц, а трехкомнатных – с 501 до 1020 долларов. В новостройках неподалеку от центра ценник на однокомнатные квартиры, которые стоили до войны 400 долларов, поднялся до 1000 долларов.

Ужгород – рост цен на 46%

В среднем, по данным Лиги экспертов, арендовать в Ужгороде двухкомнатную квартиру в феврале можно было 370 долларов в месяц. За первые 11 дней марта цена поднялась до 490 долларов.

Ивано-Франковск – рост цен на 10 – 15%

Цены в Ивано-Франковске выросли незначительно по сравнению с другими городами – на 10 – 15%. Больше всего подорожало жилье премиум-класса. Сейчас за такую ​​квартиру хотят более 1600 долларов, до войны самое дорогое жилье сдали за 1000 долларов.

Луцк – цены выросли на 10 – 15%

Квартиру с ремонтом можно арендовать 170 – 340 долларов в месяц. В целом цены на аренду в городе выросли не очень стремительно, а найти жилье в этом городе легче, чем в других населенных пунктах на западных территориях.

Черновцы – цены выросли на 80%

На 14 марта в Черновцах предлагалось для аренды семь квартир. Их цена – 103 – 988 долларов.

Хотя цена аренды однокомнатной квартиры в городе выросла с 205 до 271 долларов, по данным Лиги экспертов, цены на двух- и трехкомнатные квартиры стали выше на 80 – 100%. Средняя двухкомнатная квартира в Черновцах стоила 270 долларов в январе, первые 11 дней марта стоит 492 долларов, цена на трехкомнатную выросла с 335 долларов до 700 долларов в месяц.

Хмельницкий – цены выросли на 10–15%

Некоторые арендодатели повышают цены почти вдвое – со 170 долларов до 273 долларов.

Как и в Черновцах, в Хмельницком часть арендодателей перешла с помесячной аренды на посуточную. Если в довоенное время сдавали за 17 долларов в день, сейчас цена варьируется от 21 до 24 долларов.

Как с повышением цен на жилье борются представители власти

Проблема повышения цен на аренду жилья в областях, куда переехали больше людей, привлекла внимание и вызвала осуждение среди представителей органов власти. Во Львове и Закарпатье органы власти создали горячие линии, на которые предлагают сообщать о случаях завышенных цен на недвижимость.

16 марта городской голова Львова Андрей Садовый обнародовал данные юридических и физических лиц, повысивших арендную стоимость жилья после начала полномасштабной войны в Украине. О подобных шагах заявили в Закарпатской областной военной администрации.

Одним из вариантов может стать государственное регулирование цен на аренду жилья. На сегодняшний день механизм контролирования цен на аренду жилья остается популярным и используется, хотя и по-разному, во многих европейских странах.

Сфера аренды жилья стала простором проявления общественной солидарности и взаимопомощи во время войны. Тысячи людей предлагают приютить переселенцев в своих домах бесплатно вместе с детьми и домашними животными. Созданы специальные сайты, чат-боты и формы для поиска и предложения жилья как внутри Украины, так и за рубежом. Среди них – "Прихисток", SafeHomeUA, Ukraine Take Shelter, Центр совместных действий.