Спровоцирован пандемией бум на жилье не стихает. Средние цены на жилье в 55 странах по итогам летнего сезона 2021 продемонстрировал рост на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Актуально Вторая жизнь депрессивного района Львова: что такое джентрификация и возможна ли она в Украине
Прайс на жилую недвижимость в Украине вырос на 8,3% за указанный период. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года жилье стало дороже на 4%.
В каких странах наблюдается наибольший рост цен
Первая 5-ка стран выглядит так:
- Турция – 29,2%;
- Новая Зеландия – 25,9%;
- США – 18,6%;
- Словакия – 18,6%;
- Швеция – 17,2%.
Аналитики отметили, что за последний год количество стран, где темпы роста цен измеряются двузначным числом, выросла с 13 до 18.
Только на 2-х рынках за указанный период цены на недвижимость упали – в Индии (-0,5%) и Испании (-0,9%). Стоимость недвижимости не изменилась на острове Джерси.
Рост цен на недвижимость в 2021 году / Фото knightfrank
Прогнозы
Несмотря на сильный рост цен, на некоторых рынках наблюдается снижение спроса. В США число заявок на ипотеку снизилось.
Перспектива повышения процентных ставок на рынках Новой Зеландии и Великобритании, также, вероятно, повлияет на настроения покупателей. А недавнее усиление карантинных ограничений в Юго-Восточной Азии и Австралии может вызвать возобновление активности покупателей.