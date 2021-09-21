Спровоцирован пандемией бум на жилье не стихает. Средние цены на жилье в 55 странах по итогам летнего сезона 2021 продемонстрировал рост на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Прайс на жилую недвижимость в Украине вырос на 8,3% за указанный период. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года жилье стало дороже на 4%.

В каких странах наблюдается наибольший рост цен

Первая 5-ка стран выглядит так:

Турция – 29,2%;

Новая Зеландия – 25,9%;

США – 18,6%;

Словакия – 18,6%;

Швеция – 17,2%.

По темпам роста цен Украина заняла 22 позицию.

Аналитики отметили, что за последний год количество стран, где темпы роста цен измеряются двузначным числом, выросла с 13 до 18.

Только на 2-х рынках за указанный период цены на недвижимость упали – в Индии (-0,5%) и Испании (-0,9%). Стоимость недвижимости не изменилась на острове Джерси.

Рост цен на недвижимость в 2021 году / Фото knightfrank

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Прогнозы

Несмотря на сильный рост цен, на некоторых рынках наблюдается снижение спроса. В США число заявок на ипотеку снизилось.

Перспектива повышения процентных ставок на рынках Новой Зеландии и Великобритании, также, вероятно, повлияет на настроения покупателей. А недавнее усиление карантинных ограничений в Юго-Восточной Азии и Австралии может вызвать возобновление активности покупателей.