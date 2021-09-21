Стремительное подорожание недвижимости: в каких странах наблюдается самый большой рост цен

Во всем мире наблюдается существенное подорожание недвижимости. Согласно данным Knight Frank, средние цены на рынке являются самыми высокими за последние 16 лет.

Спровоцирован пандемией бум на жилье не стихает. Средние цены на жилье в 55 странах по итогам летнего сезона 2021 продемонстрировал рост на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Прайс на жилую недвижимость в Украине вырос на 8,3% за указанный период. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года жилье стало дороже на 4%.

В каких странах наблюдается наибольший рост цен

Первая 5-ка стран выглядит так:

Турция – 29,2%;

Новая Зеландия – 25,9%;

США – 18,6%;

Словакия – 18,6%;

Швеция – 17,2%.

По темпам роста цен Украина заняла 22 позицию.

Аналитики отметили, что за последний год количество стран, где темпы роста цен измеряются двузначным числом, выросла с 13 до 18.

Только на 2-х рынках за указанный период цены на недвижимость упали – в Индии (-0,5%) и Испании (-0,9%). Стоимость недвижимости не изменилась на острове Джерси.

Рост цен на недвижимость в 2021 году / Фото knightfrank

Прогнозы

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Несмотря на сильный рост цен, на некоторых рынках наблюдается снижение спроса. В США число заявок на ипотеку снизилось.

Перспектива повышения процентных ставок на рынках Новой Зеландии и Великобритании, также, вероятно, повлияет на настроения покупателей. А недавнее усиление карантинных ограничений в Юго-Восточной Азии и Австралии может вызвать возобновление активности покупателей.